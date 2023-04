Piazza di Siena, al CSIO di Roma il connubio con Aston Martin che compie 100 anni

Aston Martin e Piazza di Siena: connubio perfetto. Manca davvero poco alla 90esima edizione dello CSIO (Concours de Saut International Officiel) di Roma, in programma da giovedì 25 a domenica 28 maggio. Sarà un'edizione speciale del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale capitolino, pieno di novità, anche sulla scia di un percorso di recupero e valorizzazione di una cornice di grande fascino come quella di Piazza di Siena a Villa Borghese. Ci sarà spazio pure per un compleanno speciale: quello di Aston Martin, che festeggerà il suo primo secolo di vita unendo il suo prestigioso marchio al CSIO di Roma.

La casa automobilistica britannica, leader mondiale nel settore del lusso automobilistico ad alte prestazioni, ha siglato un accordo con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) della durata di due anni acquisendo il titolo di "Official Automotive Partner".

Aston Martin, che partecipa all'attuale stagione di Formula Uno con un proprio team ottenendo tre podi consecutivi nelle prime tre gare del Campionato Mondiale, ha deciso “di creare un legame diretto con Piazza di Siena, riconosciuta come evento che per la sua bellezza e la sua lunga storia, insieme ai valori equestri e sportivi, si sposa perfettamente con l'iconico marchio britannico”, recita il comunicato.