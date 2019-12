Campionati assoluti, oggi pomeriggio le prime finali con vista Tokyo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primi tuffi a Riccione con vista Tokyo: sono cominciati gli Assoluti invernali di nuoto in vasca lunga, proposti i titoli italiani e il peperoncino del pass olimpico, quello che se fai il tempo vai. L’avvio è soft con le batterie, l’attesa per il pomeriggio (ore 17) con le finali.L’unico “cinquantello” (come lo chiamano i nuotatori) da Tokyo è quello dello stile libero: gli altri stili non sono (ancora) olimpici. Tra le ragazze c’è Federica Pellegrini: “Il mal di pancia è passato, niente febbre né altro, ho solo vomitato a Glasgow; si vede che avevo qualcosa da buttare fuori”.La Pellegrini sorride: quando c’è Fede c’è anche il miglior tempo: 25.36. “Veramente mi fa strano avere il miglior tempo in un cinquantello. Bene così, sono contenta”. Programmi? “Questi 50, domani i 100. Vedremo per i 200. Non li ho preparati qui per la vasca lunga, non ancora”.Federica è serena: ha fatto una bella passeggiata con Vanessa sulla sabbia. Vanessa è la sua cagnolina. “Quando gareggio o mi alleno la lascio a casa, sta tranquilla ed è buonissima. Però le piace la spiaggia, cpsì ho approfittato dell’orario tardivo della gara e l’ho portata a divertirsi”. In piscina ha l’aria di divertirsi molto lei, ancora.Sembra l’ora di punta nello stagno azzurro: le rane sono tante. E’ pronta la sfida tra le ragazze d’oro, d’argento e di brozo a Glasgow europea settimana scorsa. Ci sono le due “veterane” (si fa èer dire) e la ragazzina Pilato sui 100. Promosse tutte e tre, è una di quelle gare da cui ci si aspetta già il pass. La Castiglioni e la Carraro fanno un crono quasi identico, 1:07.60 e 1:07.63 rispettivamente, primo e secondo tempo. Benedetta Pilato va più piano: in finale con l’ottavo tempo, 1:10.14. Ancora non fa i 100 ma mette in fila due 50, che non è la stessa cosa. “Sì, devo lavorarci: ma non sono abituata ad allenarmi di mattina e in vasca lunga”. La mattina va (bene) a scuola, la vasca della sua Taranto è da 25 metri.Vito d’Onghia, l’allenatore della Pilato da sempre, non vuole che il pass olimpico per Tokyo diventi un’ossessione: “E’ ancora una ragazzina, ha un percorso da fare; se viene bene, sennò non sarà un fallimento. Oltre tutto ci sono due ragazze di livello mondiale: non sarà facile. Benedetta ha casa sua nei 50, dobbiamo lavorare anche per il salto psicologico nei 100. La velocità le viene naturale, i 100 sono un’altra cosa”.Se le rane femmine vanno forte (c’è anche la Fangio) non saono da meno i maschi. Ai due soliti, Nicolò Martinenghi che è il solo sotto il minuto stamattina nei 100, e Fabio Scozzoli, si è unito Federico Poggio, uno di quelli con cui si allena la Carraro. 1:00.14, ottima prestazione per la finale di oggi.Batterie dei 100: Piero Codia fa il muiglior tempo, 52.29, ma è deluso di sé. Non lo è Federico Burdisso, capelli di stoppa: “Però la mia gara è i 200; non sono andato a Glasgow per prepararli e qui a Riccione voglio il pass olimpico”. Vuole poi partire tranquillo per Chicago, dove andrà a studiare all’università e prepararsi per i Giochi.I 50 stile libero dei maschi vedono al miglior tempo, 22.12, il barbuto di ritorno Luca Dotto; lo segue Vergani, un po’ deluso: voleva andare sotto i 22. Tra i qualificati per la finale si segnalano Mirex, cioè Alessandro Miressi, bravissimo a Glasgow, Condorelli e Zazzeri, in arte Zazzart, nuotatore e artista di valore. Si qualifica, tra quelli della Next Generation, anche Fabrizio Bocchia, King Shark, che di anni ne ha quasi 34.Oggi pomeriggio la serie veloce dei 1500 stile libero donne: arriva Simona Quadarella e in vasca con lei Martina Caramignoli più tutte le ragazze del fondo, come Rachele Bruni, Arianna Bridi, Giulia Gabrielleschi e Aurora Ponselè. Più la giovanissima Giulia Salin.