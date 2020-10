Nuoto, altro record italiano per la Pilato: suo il primato sui 50 rana

La vice campionessa mondiale Benedetta Pilato porta il record italiano assoluto dei 50 rana in vasca corta 28"97 alla Duna Arena di Budapest nel primo round dell'International Swimming League. Il precedente record già le apparteneva con 29"32 fissato a Glasgow il 4 dicembre 2019 in occasione della medaglia d'oro vinta agli europei. Nella gara di Budapest l'azzurra, prima donna italiana ad infrangere il muro dei 29 secondi, si è classificata seconda dietro alla statunitense Lilly King, campionessa olimpica dei 100 e due volte mondiale dei 50, nonché primatista mondiale in 29"40, che a Gwangju ha preceduto la tarantina in 29"84 contro 30 netto. La 15enne allenata da Vito D'Onghia, tesserata con il CC Aniene, al Sette Colli post lockdown, il 12 agosto scorso, aveva già migliorato il proprio record nazionale dei 50 rana in vasca lunga col tempo di 29"85. Con questo tempo Pilato migliora anche il record del mondo juniores.

