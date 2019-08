L'Italvolley femminile bissa la vittoria di ieri nel torneo preolimpico di Catania che mette in palio un posto ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo il Kenya ieri, le ragazze del ct Mazzanti hanno battuto anche il Belgio per 3-0 (25-17, 25-16, 25-16). Domani contro l'Olanda le azzurre si giocheranno il posto per Tokyo 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA