Golf, Romano sulle orme di Woods: vince l'Orange Bowl ​Junior

Ultimo aggiornamento: 21:36

Andrea Romano vince il Junior Orange Bowl Championship di golf, uno dei tornei più importanti al mondo a livello giovanile. A Coral Gables, in Florida, l'azzurro ha trionfato con 272 (70 67 66 69, -12) superando la concorrenza dello statunitense Alex Vogelsong e dello spagnolo Jose Luis Ballester. Successo show per il 18enne capitolino che diventa così il terzo italiano nella storia della disciplina ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro. Prima di lui solo Marco Durante (1979) e Renato Paratore (2013) erano riusciti nell'impresa. In un evento super che negli anni ha visto trionfare, tra gli altri, anche una leggenda del calibro di Tiger Woods. Per l'Italgolf il 2019 inizia dunque proprio come si era concluso il 2018, all'insegna del successo. Che porta la firma di Romano, uno dei migliori prospetti azzurri cresciuto nel mito di Woods con il cuore ispirato da Dio.