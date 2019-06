Froome, parla il chiururgo Remi Philippot: «Dovrà stare fermo almeno sei mesi»

Remi Philippot, il chirurgo che ha operato il quattro volte vincitore del Tour de France dopo le gravi lesioni riportate nell'incidente di cui è stato vittima durante una ricognizione della quarta tappa del Delfinato, fa chiarezza sui tempi di recupero. Chris Froome dovrà osservare uno stop di «almeno 6 mesi». Il corridore del team Ineos ha riportato la frattura del femore, del gomito e di alcune costole. L'intervento cui è stato sottoposto ieri presso l'ospedale di St. Etienne è durato sei ore. In una dichiarazione riportata dalla Bbc, Philippot precisa che al momento «è difficile fare previsioni esatte» sui tempi di recupero, pur sottolineando che l'intervento è perfettamente riuscito e che i medici che l'hanno effettuato sono «molto felici» dei progressi fatti da Froome. Il 34enne britannico rimarrà in ospedale ancora qualche giorno, come confermato anche dal team Ineos.

