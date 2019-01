Europei: l'Italia parte con il Portogallo, gran finale con la Francia

Esordio con il modesto Portogallo, gran finale con il big match contro la Francia di Ngapeth. La CEV ha comunicato il calendario della prima fase degli europei di volley maschile, in programma dal 12 al 29 settembre in quattro paesi. Gli azzurri sono inseriti nella pool A, in programma a Montpellier, e affronteranno Francia, Bulgaria, Portogallo, Grecia e Romania.



Questo il calendario della pool A:

12 settembre: Bulgaria-Grecia, Francia-Romania, Portogallo-Italia

13 settembre: Bulgaria-Romania, Italia-Grecia

14 settembre: Bulgaria-Portogallo, Grecia-Francia

15 settembre: Portogallo-Francia, Romania-Italia

16 settembre: Francia-Bulgaria, Romania-Grecia

17 settembre: Grecia-Portogallo, Italia-Bulgaria

18 settembre: Francia-Italia, Portogallo-Romania.