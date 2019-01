Bassino: «Sono su un altro pianeta, aspettavo un risultato così»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono su un altro mondo, era da tempo che aspettavo un risultato così perché l'anno scorso non sono mai riuscita a salire sul podio in gigante, poi farlo in Italia, davanti a questo pubblico, è bellissimo. Adesso vedo di continuare così». Marta Bassino commenta così il suo terzo posto nel gigante di Kronplatz che le permette di tornare sul podio di Coppa del Mondo dopo quasi due anni.«La pista qui è tosta, ero già contenta di come avevo sciato nella prima manche, poi nella seconda, quando si entra giù nel buio, ho cominciato ad attaccare dopo la lunga e a spingere anche se non si vedeva -aggiunge la 23enne piemontese-. Quando ho visto la luce verde al traguardo, è stato fantastico, è una delle sensazioni più belle del mondo. Questa gara ci voleva, arriva nel momento migliore poco prima dei Mondiali, sono contenta e orgogliosa di me stessa. Dedico questo podio a tutti quelli che mi seguono, al mio fan club e prima di tutto alla famiglia, qui c'erano anche i miei nonni e mio fratello a vedermi. Sono emozionata. A inizio stagione ho fatto fatica, ultimamente ho ritrovato tanta fiducia in allenamento e sono riuscita a portarla in gara. Ora vado a Cortina per fare un po' di velocità, mi voglio concentrare anche sul superG».