Sperimentazione e tradizione, il Teatro Palladium dà spettacolo

Guardare al futuro e alla formazione dei giovani, coniugando la sperimentazione e la ricerca artistica con lo studio e l'amore per la tradizione: questa è la sfida lanciata dalla stagione 2019/2020 del Teatro Palladium, lo storico teatro dell'Università Roma Tre situato nel cuore di Roma, a Garbatella.



Una programmazione che spazia dal teatro alla musica, dalla danza al cinema passando per la formazione, frutto del lavoro della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, del Presidente Luca Aversano, della Vicepresidente Francesca Cantù e dei consiglieri Silvia Carandini, Giuseppe Leonelli e Vito Zagarrio.



Roberto Latini, Francesca Reggiani, Massimo Popolizio, Michele Placido, Greg (Claudio Gregori), Walter Pagliaro, David Riondino, Werner Waas, Elena Bucci, Marcello Panni, sono solo alcuni dei protagonisti della stagione, che dall'11 ottobre al 10 maggio offre oltre 60 appuntamenti - tra cui numerose prime teatrali - in cui si alternano sul palco rappresentazioni classiche e compagnie dai linguaggi contemporanei, musica d'arte e musica elettronica, cinema in pellicola e proiezioni di opere di giovani autori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA