Il Papa riceve Ted Neeley, protagonista di “Jesus Christ Superstar”

Questa mattina in Vaticano Papa Francesco ha ricevuto Ted Neeley, storico protagonista di “ Jesus Christ Superstar ” , il cast e la Compagnia del musical di Massimo Romeo Piparo nel corso dell'Udienza Generale tenutasi nell'Aula Paolo VI.



Una mattinata particolarmente emozionante per tutti gli artisti che hanno conversato e addirittura cantato con il Santo Padre: dopo aver concesso la propria benedizione, Papa Francesco infatti si è intrattenuto con Neeley e il cast, dimostrando apprezzamento per il musical.



Nella versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, lo spettacolo pluripremiato di Piparo da giovedì tornerà a grande richiesta sul palco del Teatro Sistina, interpretato in lingua originale ed eseguito interamente dal vivo con l'Orchestra diretta dal Maestro Emanuele Friello.