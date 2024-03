Jesus Christ Superstar secondo Anggun, Lorenzo Licitra e Frankie hi-nrg mc: «Storia dell'umanità»

Giovedì 7 Marzo 2024, 08:29

Sarà in scena dal 7 al 17 marzo al Sistina Chapiteau di Milano la nuova edizione di Jesus Christ Superstar, la storica produzione di Massimo Romeo Piparo. Dal 20 al 31 marzo lo spettacolo si sposta poi a Roma, Teatro Sistina. Sul palco di questa speciale limited edition che celebra i primi 50 anni dell'Opera rock più amata di tutti i tempi (e i 30 anni dalla regia di Piparo), la star internazionale Anggun nel ruolo di Maria Maddalena, Lorenzo Licitra nel ruolo di Gesù, Feisal Bonciani nel ruolo di Giuda e Frankie hi-nrg mc in quello di Erode. Straordinario ospite di questa edizione l'attore americano Ted Neeley, star del celebre film, che consegnerà il testimone del ruolo di Gesù alla new entry Lorenzo Licitra, 33 anni, e sarà anche presente alle proiezioni del film che precederanno lo spettacolo il prossimo 12 e 13 marzo a Milano ed il 20 marzo a Roma. «Nel 2024 ci sono tre ricorrenze. - dice in conferenza Massimo Romeo Piparo - Gli attori hanno una vocalità eccellente che non può che restituire a questo spettacolo la sua vita teatrale. So che sto creando grandi responsabilità, ma non è un’imitazione. È più un tributo agli anni '70 che guarda al mondo di oggi perché rinnova sempre la sua platea». La nostra intervista ad Anggun, Lorenzo Licitra e Frankie hi-nrg mc.



Pechino Express, Costantino della Gherardesca e Fru alla guida dello show