Applausi per Hertzko Haft, la storia di un pugile nei campi di sterminio

In Via Giulia si consuma una serata nel segno dell'arte nobile e nel ricordo della Shoah. Due elementi imprescindibili se si parla di, una delle tante storie sopravvissute ai campi di concentramento, raccontata al pubblico dell'con grande trasporto da, interprete protagonista de. Un pugile nei lager, di questo racconta Pumo insieme a, diretti dalla strutturata regia di, che confeziona una pièce che strappa lunghi e commossi applausi al suo termine.Realizzato con il patrocinio delladi Roma, dele della, per cui è presente in sala il segretario generale, lo spettacolo proposto da Pumo racconta la vita di Hertzko Haft, deportato a soli quattordici anni, quando aveva appena conosciuto la sua adorata Leah. Un amore che lo tiene in vita e che lo spinge a cogliere l'occasione fornitagli da un ufficiale delle SS, che lo sceglie come "volontario" per gli incontri di boxe all'ultimo sangue all'interno dei campi di sterminio. Haft vince 75 incontri e dunque uccide 75 persone, trasformandosi così in una vera e propria bestia umana. Una vicenda che sicuramente non fa di lui un eroe, ma che riporta più vivo e attuale che mai il dolore per il ricordo di un passato che non deve tornare mai più.Tanti gli attori e gli addetti ai lavori pronti ad omaggiare con lunghi applausi al termine dello spettacolo. Nel foyer arrivano le attrici, seguite da. Poco dopo fa il loro ingresso la coppia, al cui fianco siederà il registainsieme all'autore. Seguiti da, si vedono anche i giovani attori, con di fianco. Tra le prime file, che parla insieme ae al segretario generale Tappa sulla tipologia dei colpi sferrati da Pumo sul palco, c'è anche il giovanecampione del Centro sportivo dei carabinieri, e fiore all'occhiello dei pugili in forza alla Nazionale italiana.