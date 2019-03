Gigi Proietti e Amii Stewart all'Opera per “La Pietà” di Piovani

Venerdì 20 marzo 2019 alle ore 20.30 al Teatro Costanzi andrà in scena La Pietà, Stabat Mater per due voci femminili, voce recitante e orchestra, musica di Nicola Piovani su versi di Vincenzo Cerami.



Sarà lo stesso compositore a dirigere l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma in questa versione sinfonica del suo lavoro. Il concerto vedrà la partecipazione della voce soul di Amii Stewart, del soprano Maria Rita Combattelli e di Gigi Proietti come voce recitante.



La Pietà ripercorre la forma dello Stabat Mater classico, che ha già ispirato grandi musicisti del passato (Scarlatti, Pergolesi, Rossini, Dvořák, Poulenc). Il testo di Cerami canta, in versi liberi, il dolore archetipico della madre per la perdita del figlio, il dolore di Maria sotto la croce, citando a tratti i versi rituali di Jacopone da Todi, sia in traduzione moderna sia nell’originale latino.



In due narrazioni ambientate ai giorni nostri, due madri piangono il proprio figlio morto. La prima, affidata alla voce di soprano, in un paese opulento e consumista, ha visto suo figlio ucciso dalla droga, vittima di una società smarrita nei miti sbagliati del benessere.



La seconda, interpretata dalla voce soul, ha perso il figlio ucciso dalla fame: la carestia di un paese del terzo mondo non ha risparmiato il ragazzino che si è smagrito, ha mangiato la terra e davanti agli occhi di lei si è spento. Due madri addolorate, due cause di morte opposte, ma vittime dello stesso modello di sviluppo planetario.

