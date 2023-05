Amii Stewart, il duetto con Gianni Morandi, la vita in Sardegna, la malattia: chi è la cantante al concerto "Con il cuore - nel nome di Francesco"

Amii Stewart, regina della pop e dance music negli anni '70-'80, è forse la cantante americana più "italiana" di tutti gli Stati Uniti, per via dei tanti fili rossi che la uniscono al Bel Paese. Professionali e umani.

Questa sera la cantante si esibirà in diretta dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco di Assisi, in occasione del concerto "Con il cuore - nel nome di Francesco", tradizionale manifestazione musicale di beneficenza trasmessa in diretta su Rai 1 dalle 21.25.

A condurre il programma Carlo Conti, affiancato dall'attrice Carolina Rey nel ruolo di inviata. Sul palco si alterneranno anche Fiorella Mannoia, Pooh, Nek, Francesco Renga e Mr Rain. Ma chi è dunque Amii Stewart?