Eleonora Abbagnato sarà la sua “Lucrezia Borgia” ma il regista Giuliano Peparini annuncia: «Non mollo “Amici”»

Eleonora Abbagnato, étoile di Palais Garnier e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, sarà

Lucrezia Borgia

teatrale ispirata al dramma di Victor Hugo che debutterà in prima nazionale in Italia nel marzo 2020. Lo ha annunciato il regista Giuliano Peparini spiegando che

l'eroina rinascimentale, Eleonora è una donna di carattere, istintiva, coraggiosa, determinata. E soprattutto madre come la mia Lucrezia. Ma attenzione, non mollo

Amici

». Il regista e coreografo Giuliano Peparini, in questi giorni a Caracalla con il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, per la ripresa del suo

Romeo e Giulietta

, in cartellone sino al 4 agosto, a proposito del programma condotto da Maria de Filippi, di cui è direttore artistico, ha precisato: «Sono molto legato ad

Amici

. Ogni quadro che preparo è una fonte di ispirazione fortissima. Squarci di luce che potrei trasformare in spettacoli. Un laboratorio di idee, fondamentale, all'interno di un confronto quotidiano con giovani interpreti appassionati e generosi. Aspetto il momento giusto per ufficializzare la mia decisione, ma non lascerò comunque il programma a cui sono molto legato».

