"Cavalli di battaglia", Proietti sul palco per la ricerca dell'Airc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gigi Proietti continua a mietere successi con lo spettacolo "Cavalli di Battaglia" che torna, con un nuovoappuntamento, domani all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Una serata speciale a favore del Comitato Lazio Airc per raccogliere fondi a sostegno dei migliori progetti di ricerca per la cura dei tumori pediatrici."Cavalli di Battaglia" è un imprevedibile excursus nel repertorio del grande artista romano che passa dal popolare al drammaturgico, dal canoro al mimico, dal poetico al parodistico, dal comico al multiculturale, trascinando il pubblico in una vera e propria girandola dei suoi personaggi più amati. Ad affiancare Proietti sul palco un'orchestra di 25 elementi diretti da Mario Vicari, un corpo di ballo e alcuni attori del suo laboratorio che da diversi anni partecipano ai suoi spettacoli. Inoltre saranno presenti Susanna e Carlotta, le due figlie dell'artista, che sorprenderanno il pubblico con le loro qualità vocali e con la loro vis comica.Banco Bpm, partner istituzionale di Airc, sostiene questo appuntamento con "Cavalli di Battaglia" per favorire la divulgazione scientifica e il coinvolgimento del pubblico al sostegno della ricerca sul cancro. Questa partnership si inserisce in una più ampia visione di responsabilità Sociale di Impresa, per coinvolgere i dipendenti, leloro famiglie, i clienti e le comunità locali.