Carmen, Macbeth, circo e streghe, a Macerata un festival “Rosso desiderio”

Si tinge di rosso desiderio la cinquantacinquesima edizione del Festival di Macerata. Rosso desiderio è il fil rouge che attraversa il programma che sarà inaugurato il 19 luglio con un nuovo allestimento di Carmen di Jacopo Spirei, con il direttore musicale Francesco Lanzillotta sul podio dell'orchestra Marchigiana, e continuerà con il premiato Macbeth di Emma Dante e la ripresa del Rigoletto di Federico Grazzini.



Ma #rossodesiderio è anche l'hashtag che sono invitati ad utilizzare gli spettatori per le loro foto, che in questo modo saranno inserite in una videoinstallazione realizzata dagli studenti dell'accademia di Belle Arti di Macerata. Gelosia, passione, sangue sono elementi di questo festival che ha deciso di aprirsi ulteriormente: aprirsi a commistioni e a un nuovo uso dello spazio.



Fra gli eventi che vivacizzeranno la città dal 19 luglio all'11 agosto ci sono anche aperitivi in loggione, una Notte all'opera e feste a tema sul palcoscenico: una dedicata alle streghe (ispirata a Macbeth), una al circo (Rigoletto) e una che trasformerà il palco più grande d'Europa, quello dello sferisterio, in una milonga.



Rimodulando gli spazi lo Sferisterio unirà pubblico e attori per palco Reverse in cui si esibirà fra gli altri Sergio Rubini, regista e attore in Machbeth solo; ma ospiterà anche l'orchestra di piazza Vittorio. Il gruppo circense Kataklò, la cantautrice Loreeena McKennitt , Neri Marcorè e Raphael Gualazzi figurano nel programma che include anche una serata con i 100cellos, il compositore e violoncellista Giovanni Sollima e, nella stessa occasione, anche Mahmood.



Il 28 luglio e dal 2 al 4 agosto si svolgerà InclusivOpera, una serie di attività per rendere l'opera accessibile a tutti con audioguide per non vedenti, un programma di descrizioni Lis e percorsi tattili alla scoperta del dietro le quinte. E per restare legati al tema del rosso il charity partner di quest'anno del festival sarà Avis, con l'obiettivo di sensibilizzare gli spettatori alla donazione non solo in denaro ma anche e soprattutto del sangue

© RIPRODUZIONE RISERVATA