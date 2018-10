Alexander Platz, riapre a Roma lo storico locale jazz: inaugurazione con Roberto Gatto

L' Alexander Platz Jazz Club, lo storico locale di Roma in via Ostia fondato nel 1984 e considerato uno dei 100 migliori locali jazz al mondo, riapre i battenti da giovedi 18 ottobre 2018. Ospite della serata inaugurale per la stagione 2018/2019 sarà il batterista Roberto Gatto accompagnato da Alessandro Presti alla tromba, Domenico Sanna al piano e Matteo Bortone al basso. A seguire, venerdì 19 i Doctor 3: Danilo Rea al piano, Enzo Pietropaoli al basso e Fabrizio Sferra alla batteria.



Sabato 20 sarà la volta del Chihiro Yamanaka Trio con un omaggio a Oscar Peterson (Chihiro Yamanaka al piano, Luca Bulgarelli al basso e Charles Burchell alla batteria). Domenica 21 salirà invece sul palco dell' Alexander Platz il trio composto da Joy Garrison alla voce, Claudio Colasazza al piano e Francesco Puglisi al basso.



Dopo una stagione di inattività, Eugenio Rubei (figlio di Giampiero), commenta così questa riapertura: «Rendere immortale il lavoro quarantennale di mio padre e dare alla città di Roma un luogo di reale aggregazione del mondo del jazz, che accompagni le generazioni attuali e possa essere in grado di andare oltre: questo è il vero messaggio, il vero obiettivo della riapertura dell' Alexander Platz, che anche nel 2018 ha ricevuto il premio Downbeat e il prestigioso Django d'or. L'Alexander Platz potrà dunque continuare ad essere lo spazio principe per i musicisti di tutte le età e provenienze».

