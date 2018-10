Accademia Artisti, a Roma la prima scuola con sostengo pubblico per aspiranti attori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si concluderanno venerdì 12 ottobre presso l’le selezioni degli aspiranti attori che hanno risposto al bando dellapromotrice, con i fondi per l’audiovisivo dell’Unione Europea, dei primi corsi per la formazione di attori cine-televisivi con la specializzazione in web series., presidente della scuola vincitrice del bando, insieme al Presidente della Commissione, alla grande attrice, al produttore, al regista, agli attori, annunceranno i diciotto giovani che avranno superato le prove scritte e orali e potranno iniziare le lezioni. Requisiti richiesti dal bando, oltre alla vocazione ed alla predisposizione, essere maggiorenni, disoccupati o inoccupati e risiedere nel Lazio.Alle ore 13.00 sarà organizzato un incontro stampa, alla presenza della Commissione e dei vincitori della selezione, per meglio spiegare questa importante iniziativa, per la prima volta istituita, che offrirà una grande opportunità a tanti ragazzi dotati ma privi di mezzi. Il bando prevede anche un sostegno economico ai partecipanti per tutta la durata del corso. Il “mestiere” di attore assurge quindi al riconoscimento e al sostegno pubblico.