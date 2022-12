Valentina Parisse racconta 'Vischio': «Un Natale quotidiano e sincero»

Venerdì 23 Dicembre 2022, 13:31

Si intitola Vischio (LAB/Universal Music) il nuovo singolo di Valentina Parisse, uscito il 2 dicembre su tutte le piattaforme digitali. Dopo il successo estivo di Animali, la cantautrice in questo singolo ci racconta il Natale e lo fa da un punto di vista alternativo, non convenzionale. «Il brano è nato qualche tempo fa. - ci dice Valentina - Da tempo volevo fare una canzone che parlasse del Natale da un punto di vista diverso rispetto alle canzoni che abbiamo imparato a conoscere e ad amare. Nasce per questo, dal desiderio di parlare di un Natale quotidiano, sincero e che non si fermasse sull’apparenza delle luci e delle tavole imbandite. Volevo fosse qualcosa di intimo». Con Vischio - scritto dall’artista in collaborazione con Leo Pari e Simone Guzzino, prodotto da Gianmarco Grande - Valentina Parisse ci racconta quindi quanto ci si possa sentire soli anche in mezzo a tante persone. Foto: Riccardo Lancia via Goigest

