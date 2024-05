Domenica 19 Maggio 2024, 07:00

Dopo lo spettacolo secolare della campagna romana puntellata di rovine inondate dall’effetto selvaggio della natura, è arrivato il Novecento. Qualcuno l’ha definito energico, scientifico, persino politico. Di sicuro ha cambiato la visione dell’Appia Antica, dandole una identità monumentale. Restituendole una dignità archeologica. Tanto bella da essere desiderata (anche troppo). Una parabola che racconta la mostra L’appia è moderna, visitabile da oggi al 13 ottobre nel Casale di Santa Maria Nova, uno dei luoghi più suggestivi del parco archeologico dell’Appia Antica, gioiello del Ministero della Cultura, che da solo basta tutto il viaggio. Luogo simbolo, tra l’altro, con le sue trasformazioni e passaggi di proprietà e usi (persino Totò vi ha girato film) di un ventesimo secolo che ha riscoperto, amato, sfruttato (moltissimo) la Regina Viarum.

IL PERCORSO

Non c’è da aspettarsi una mostra di reperti antichi fisici. L’archeologia è solo l’anima di questo patrimonio storico che ricorre come simbolo-icona nei documenti raccolti (catalogo Electa). Il materiale esposto è eterogeneo, selezionato dai curatori Claudia Conforti, Roberto Dulio, Simone Quilici e Ilaria Sgarbozza con indagini incrociate tra archivi di varie istituzioni. Sfilano i progetti e disegni di illustri architetti coinvolti nel ventennio e nel secondo dopoguerra in nuovi progetti urbanistici e residenziali (le ville soprattutto), da Marcello Piacentini a Luigi Moretti, da Raffaele De Vico a Sergio Musmeci che realizzò il viadotto poco dopo Porta San Sebastiano, passando per il Sacrario delle Fosse Ardeatine. Fino a Carlo Aymonino. L’occhio degli artisti non manca, tra classicismo, realismo e il linguaggio astratto, raccontato dalle opere di Cambellotti, Sartorio (che qui ha vissuto), Trombadori, Socrate, Spiccano chicche come i fotogrammi inediti dell’Appia estrapolati da una pellicola cinematografica 35 mm dell’artista Mariano Fortuny. Fino alla Dolce Vita...«Negli anni ruggenti di Cinecittà - commenta il famoso fotografo Francesco Jodice - l’antica via Appia divenne l’oggetto dei desideri di star e starlet, produttori e registi, magnate e intellettuali. Roma aveva finalmente le sue colline di Hollywood. Nascoste tra i ruderi della Regina Viarum sorgevano ville, piscine, tenute, una nuova ed eccellente suburbia romana nascosta in piena luce».

L’EFFETTO POP

Come la villa progettata da Michele Busiri Vici e acquistata da Dino De Laurentiis e Silvana Mangano. «La villa compare in pellicole dell’epoca come il film I tre volti (1965), prodotto da De Laurentiis con Soraya e Alberto Sordi», dicono i curatori. Proprio Jodice è il maestro dell’obiettivo che ha regalato un proprio sguardo personale all’Appia, con un progetto speciale di otto scatti concepiti come racconto personale. Cinema e pubblicità: «La conferma dell’ambiguo volto Pop dell’Appia viene dal salone dell’Automobile di Ginevra che, nel 1959, presenta la terza serie della Lancia Appia berlina», raccontano i curatori. Insomma, il Mausoleo di Cecilia Metella non è stato più solo.