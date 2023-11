Spotify Wrapped 2023: arrivano le classifiche di fine anno e l’esperienza personalizzata in-app

Mercoledì 29 Novembre 2023, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 15:56

Immancabile come ogni anno arriva l’appuntamento con le classifiche Spotify e con l’esperienza personalizzata in-app Wrapped. Da oggi, infatti, è possibile scoprire e condividere la musica e i podcast che più ci hanno fatto compagnia negli ultimi mesi. In Italia, per il terzo anno consecutivo, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato, seguito da Geolier e Lazza, rispettivamente in seconda e terza posizione. Quindi troviamo Shiva (quarto) e Guè (quinto) a dimostrazione che gli italiani continuano ad amare la scena locale. Allargando lo sguardo a livello globale, Taylor Swift è l’artista più ascoltata del 2023 su Spotify, con oltre 25 miliardi di ascolti, risultato che conferma l’enorme successo della cantautrice e “regina del pop”. Insieme all’artista originaria di West Reading, Bad Bunny in seconda posizione, The Weeknd, in terza, Drake e Peso Pluma chiudono la top 5. Immagini da Ufficio Stampa



