Sanremo, il debutto di Will con "Stupido": «Penso al mio viaggio e non alla classifica»

Martedì 24 Gennaio 2023, 16:55

Dopo la finalissima di Sanremo Giovani con il brano Le cose più importanti, Will arriva al Festival di Sanremo 2023 con Stupido. Un brano non nato appositamente per la kermesse, ma a cui l'artista tiene molto. «Già essere a Sanremo Giovani è stato un gran traguardo. La verità è che, dopo la finale, devo ancora realizzare a cosa sto andando incontro. A Sanremo ci sarà da soffrire, ma anche da divertirsi. Continuo a pensare solo alla musica, voglio arrivare il più pronto possibile e rispettare la storia musicale di questo palco incredibile, anche se non ho una grandissima esperienza». Del resto, ne ha fatta di strada Will da quando l'avevamo incontrato per la prima volta ai provini di X Factor. Confessa di essersi «gasato con la mega ondata della trap», ma di aver poi allargato i suoi «orizzonti», recuperando «tanto cantautorato italiano». E non è un caso che a Sanremo speri di poter incontrare Giorgia, «un idolo per tutta la mia famiglia». La gara, insomma, lascia il tempo che trova.

