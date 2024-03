Ornella Vanoni conquista le piattaforme streaming con “Calma Rivoluzionaria”

Immersivo viaggio in musica pubblicato a dicembre 2023 esclusivamente in formato fisico per BMG, CALMA RIVOLUZIONARIA Live 2023 - il più recente progetto discografico di Ornella Vanoni - è finalmente disponibile anche su tutte le piattaforme streaming. CALMA RIVOLUZIONARIA Live 2023 è una raccolta di alcuni dei più grandi successi della signora della musica italiana - arricchita dai due inediti Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersani e Camminando - registrati live durante il tour teatrale Le donne e la musica Tour che ha visto Ornella accompagnata da una band di sole donne. “L’idea che proprio da oggi CALMA RIVOLUZIONARIA Live 2023 possa finalmente raggiungere tutte e tutti, mi rende felice. I grandi classici della mia carriera sono stati eseguiti da una band tutta al femminile, cinque donne eccezionali, tutte jazziste. Ed è a tutte le donne che dedico questa pubblicazione. In più, in questo album c’è Calma Rivoluzionaria, una canzone straordinaria con il testo a cura di Samuele Bersani, che proprio in questo momento storico ci sta riguardando molto da vicino. – racconta l’artista. Ed è proprio per rendere omaggio alla forza, all'eleganza e al talento delle donne in tutto il mondo che l’ultimo lavoro di Ornella Vanoni sarà disponibile in streaming proprio da oggi, venerdì 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.

Le sorprese non finiscono qui: in occasione del Record Store Day 2024 – la festa dei negozi di dischi indipendenti prevista per il prossimo 20 aprile – verrà pubblicato un esclusivo 45 giri con i due brani inediti del progetto CALMA RIVOLUZIONARIA Live 2023: Calma rivoluzionaria con Samuele Bersani su Lato A e Camminando, di cui Pietro Cantarelli è autore e compositore, su Lato B.