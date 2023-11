Massimiliano Varrese, il nuovo video "Niente da dividere”

Niente da dividere” è un brano esplicitamente ispirato agli Anni 90 che emana un sound sensuale e ipnotico, e rappresenta il ritorno nel mondo della musica di Massimiliano Varrese, un performer a 360°: attore, cantante e ballerino. Massimiliano, inoltre, per questo pezzo, ricopre anche il ruolo di autore e compositore. “Niente da dividere” ci ricorda che l'amore è un sentimento intramontabile, capace di adattarsi ai cambiamenti eterni della vita. In questo processo di evoluzione, l'amore può trasformarsi, liberandosi dalle abitudini che spesso minacciano di spegnere la fiamma dei sentimenti. Questa canzone è un'ode all'amore e all'importanza di mantenerlo vivo, anche quando il tempo e la vita ci portano a evolverci e a cambiare. Ad arricchire l’uscita del brano è previsto un videoclip diretto da Marko Carbone che ha voluto utilizzare al massimo la versatilità artistica dell'attore Massimiliano Varrese come se si stesse esibendo in un vero show ballando, cantando e recitando insieme alle ballerine Rai Agata e Jennifer, rispettando il gusto vintage del brano.

Massimiliano Varrese è un attore che ha iniziato la sua carriera nel 1997 con lo spot per la Sanson e successivamente nel programma "Carràmba! Che fortuna”. Varrese fa il suo debutto teatrale nel 1999 con il musical "Sono tutti più bravi di me", scrivendo anche il brano principale. Nello stesso anno, entra a far parte del corpo di ballo del programma "Stasera pago io", condotto da Fiorello. Vanta inoltre collaborazioni con Paola & Chiara e ballerino per Geri Halliwell e Holly Vallante. Ha recitato in diverse fiction e film oltre che in spettacoli teatrali. A settembre 2023 Varrese è entrato come concorrente nella casa del Grande Fratello.

La sua carriera poliedrica e il suo talento continuano a fiorire in diversi campi artistici.