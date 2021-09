Marco Mengoni, vince gli RTL 102.5 Power Hits Estate 2021: con “Ma Stasera” batte tutti

Giovedì 2 Settembre 2021, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 13:33

È Marco Mengoni il re dell’estate pop: con il singolo "Ma Stasera" il cantautore si è aggiudicato l’edizione 2021 di "RTL 102.5 Power Hits Estate" il cui evento finale, presentato da Massimo Giletti e Paola Di Benedetto, ha infiammato l’Arena di Verona (nel pieno del rispetto delle normative anti-Covid). In vetta alla classifica per nove settimane consecutive, il singolo – prodotto da Purple Disco Machine – ha riportato sul palco un Mengoni più emozionato che mai. «Questo riconoscimento unisce due elementi importantissimi per la musica: la radio con i suoi ascoltatori e il pubblico, i miei fan, senza cui il mio, il nostro lavoro, non avrebbe senso. Ed è bellissimo riceverlo qui all’Arena di Verona, che è un luogo simbolo della musica, e davanti a questo pubblico che è il cuore di questo riconoscimento, e dopo aver cantato con la mia band», ha dichiarato Marco Mengoni che non ha nascosto l’entusiasmo e la tensione di questo ritorno. Da mesi lontano di live, ci ha confidato che «essere sul palco, vedere le luci e il pubblico» è stata una bella botta. «Grazie alla famiglia di RTL 102.5 che da subito ha accolto con entusiasmo la canzone e a tutti voi che avete scelto "Ma stasera" come colonna sonora di questa estate e ancora la portate con voi» ha concluso commosso Mengoni.

Power Hits Estate 2021, gli ospiti

Cantautore con 58 dischi di platino, 650 mln di visualizzazioni per i suoi video e riconoscimenti internazionali, Mengoni è tornato con il successo di "Ma stasera" (certificato disco di Platino), brano dalle sonorità disco funk che ha segnato l'estate 2021 e con cui ha annunciato i suoi primi live nel 2022 (19/6 Stadio San Siro di Milano e 22/6 - Stadio Olimpico di Roma). La musica dal vivo è tornata finalmente ad essere protagonista grazie a "RTL 102.5 Power Hits Estate", lo show totalmente Covid-free di RTL 102.5. Uno spettacolo che sempre più si conferma l'erede del Festivalbar, i Power Hits Estate lanciati da Rtl 102.5 sono stati trasmessi in diretta su Sky Uno e Tv8 e in radiovisione su Rtl 102.5 e Radio Zeta e disponibili on demand su Sky e Sky Go. Uno show con oltre 50 artisti tra italiani ed internazionali che si sono alternati sul palco per 4 ore di show. Ad aggiungersi al ricco cast anche Ultimo, ospite a sorpresa sul palco dell' Arena. Gli altri riconoscimenti sono andati a Colapesce e Dimartino (Musica leggerissima), Fedez, Achille Lauro Ft. Orietta Berti (Mille), Bob Sinclair Ft. Molly Hammar (We could be dancing), Duran Duran, Carmen Consoli, Ornella Vanoni (tutti con il Premio History), Sfera Ebbasta (con l'album "Famoso") e Ligabue con il Premio Platino.

