Gianna Nannini annuncia "Sei Nel L'Anima", il nuovo album in uscita il 22 marzo

Gianna Nannini torna nel 2024 con un progetto che unisce un nuovo album, un film e un tour internazionale sotto il marchio di una delle sue hit più iconiche: SEI NELL’ANIMA. Un rimando alle sonorità più vicine al soul, allo stato d’anima, allo stile che da sempre caratterizza il suo modo di essere e di fare musica.

A distanza di cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Gianna Nannini pubblica un album di inediti che è già manifesto, SEI NEL L’ANIMA, in uscita venerdì 22 marzo su etichetta Columbia Records/Sony Music Italy.

Anticipato dal singolo Silenzio, SEI NEL L’ANIMA è il concept album con cui la rockeuse italiana per antonomasia ha scelto di condividere con il suo pubblico una nuova missione in musica: donare se stessa attraverso dodici tracce inedite che sprigionano il suo personalissimo essere nell’anima, partendo dalle radici soul e blues da cui tutto è nato.

SEI NEL L’ANIMA è già disponibile in presave e preorder in tre versioni vinile (vinile nero, vinile bianco autografato in esclusiva su Amazon.it, vinile grigio autografato e numerato in esclusiva solo sullo store Sony Music) e CD (versione autografata in esclusiva per LaFeltrinelli).

Leitmotiv del tanto atteso comeback di Gianna Nannini, Sei nell’anima è anche il titolo del film dal 2 maggio solo su Netflix: un frammento della sua storia, trent’anni raccontati partendo dall’infanzia, dalle radici della sua vita e della sua carriera fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la vita di Gianna, tanto da considerarla la sua vera nascita: l’anno 1983.

Dall’autunno 2024 il grande ritorno live con la tournée internazionale Sei nell’anima tour - European Leg – distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys: 5 grandi anteprime europee in partenza da Zurigo il prossimo 25 novembre.

I biglietti del Sei nell’anima tour - European Leg sono disponibili sul sito www.friendsandpartners.it e nei punti vendita autorizzati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito di Friends & Partners.

La radio partner è Radio Italia.