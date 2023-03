Diodato racconta l’album ‘Così Speciale’: «Cerco di riconoscere la bellezza anche dentro il caos»

Domenica 26 Marzo 2023, 09:37

A tre anni da ‘Che vita meravigliosa’, Diodato torna sulle scene musicali con l’eleganza e il garbo che lo contraddistinguono. Il nuovo album ‘Così Speciale’ è un florilegio in dieci canzoni che sanno traferire l’io in un noi da condividere. Bisogno che il cantautore riconosce come urgenza del proprio fare musica e che in questo disco si esprime coralmente più forte che mai. “Questo album rappresenta un vissuto e ha un peso specifico importante per me – ci spiega l’artista – È un lavoro che ha un carico di umanità importante e per me è fondamentale. Non so se sia una scelta coraggiosa cercare bellezza in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo. Forse è una reazione al brutto, una sorta di reazione all’urlarsi addosso. E voler provare a tutelare anche se stessi riconoscendo la bellezza nonostante tutto, anche dentro il caos. Ci tengo a provare a farlo attraverso la musica perché la musica aiuta ad amplificare quei messaggi. Mi piacerebbe che fossimo in tanti a pensarla così”.

