Bryan Ferry, nuovo album (vintage) e tour: il rock è neoromantico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bryan Ferry ha annunciato l'uscita del nuovo disco "Live at the Royal Albert Hall 1974" e il nuovotour negli UK a marzo. L'album contiene la registrazione del suo primo tour da solista e una performance unica disponibile per la prima volta al pubblico. Il disco uscirà il 7 febbraio per Bmg.Originariamente scritto e composto dai Rolling Stones, "Sympathy For The Devil", primo estratto dal disco, è stato interpretato da Bryan Ferry nel suo album solista di debutto "These Foolish Things" (1973) che ha riscosso un ampio successo di critica. Il disco diede il via ad una fiorente carriera solista e precedette l'album del 1974 "Another Time, Another Place". La scaletta di "Live at the Royal Albert Hall 1974" comprende questi primi due album che Ferry non ha mai eseguito dal vivo e che erano distanti dalla musica che Ferry avevasuonato con i Roxy Music negli anni precedenti. L'elenco dei brani è composto da alcuni dei pezzi preferiti dai fan, tra cui "A Hard Rain's A-Gonna Fall", "Smoke Gets in Your Eyes" e "I Love How You Love Me" e abbraccia le sueinfluenze degli anni '30, '40 e '50, compresi i dischi che sono stati fondamentali durante i suoi anni formativi.Il prossimo tour di Ferry inizierà da Glasgow il 3 marzo 2020 e culminerà con due date, l'11 e il 13, alla Royal Albert Hall di Londra.