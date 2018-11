Al Pan di Napoli le 135 immagini del World Press Photo: vincitore il venezualano Ronaldo Schemidt

Torna a Napoli per il terzo anno consecutivo il World Press Photo, la mostra di fotogiornalismo più importante al mondo. Presente in oltre 100 città e in 45 Paesi, la tappa napoletana è organizzata grazie al Cime e alla collaborazione del Comune di Napoli. La mostra, allestita nelle sale del Pan - Palazzo delle Arti di Napoli, potrà essere visitata fino al 16 dicembre. In mostra i 135 scatti vincitori, realizzati da 42 fotografi di 22 Paesi, selezionati da una giuria internazionale. Vincitore del World Press Photo è Ronaldo Schemidt, fotografo venezuelano dell'Agence France Press per lo scatto in cui ha immortalato un ragazzo, investito dalle fiamme a causa dell'esplosione di una motocicletta, che scappa durante una manifestazione di protesta il 3 maggio 2017 a Caracas contro il presidente Maduro. Il ragazzo protagonista della foto è sopravvissuto riportando ustioni di primo e secondo grado. La fotografia ha vinto il primo posto nella categoria Spot News, immagini singole.



La mostra è riconosciuta per il suo alto valore culturale, sociale ed educativo e rappresenta un viaggio per immagini tra gli avvenimenti più rilevanti del nostro tempo. Ma la mostra vuole essere anche occasione per incontrare e confrontarsi con i fotografi. Sabato 1 dicembre toccherà a Fausto Podavini, Stefano Renna il 7 dicembre, Vincenzo Noletto il 9 per poi chiudere con Francesco Pistilli il 15. Inoltre dal 14 al 16 dicembre saranno proiettate le Photo of the Year dei 63 anni di World Press Photo.

