Rigoletto, una mostra a Modena sulla storia del capolavoro di Verdi

È il capolavoro della lirica italiana e Giuseppe Verdi la definiva «la sua opera più bella»: a ModenaFiere, dal 30 novembre al 2 dicembre, "7.8.Novecento - Gran mercato dell'antico" proporrà un'esposizione interamentededicata al Rigoletto, dalla prima alla Fenice di Venezia nel 1851 ad oggi.La mostra è organizzata in sezioni tematiche secondo periodo o tipologia: spartiti storici, costumi di scena (tra cui quello indossato nel 1960 da Richard Tucker, il più grande tenore americano), locandine e programmi teatrali. Un focus della mostra è dedicato ai grandi interpreti, con foto e firme autografe: Enrico Caruso nel ruolo del Duca di Mantova a New York nel 1910, Titta Ruffo, Maria Callas, Beniamino Gigli, Luciano Pavarotti e molti altri. Una 'wunderkammer' che raccoglie oltre 200 cimeli, selezionati tra 600 pezzi del collezionista mantovano Nicola Zanella, frutto di anni di ricerche sul mercato antiquario, trascorsi a viaggiare nel mondo e a scandagliare on line siti e cataloghi delle case d'asta.