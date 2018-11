Star al trucco, appuntamento glam al centro di bellezza

Roma, la grande bellezza. È proprio il caso di dirlo dopo aver trascorso qualche ora, lo scorso pomeriggio, in un noto beauty center del quartiere Fleming. A coccolarsi tra massaggi, manicure e messe in piega tanti vip, accompagnati da un ottimo dj set e un rinfresco offerto dai proprietari per festeggiare il compleanno del loro tempio del benessere.



Chiacchiere, risate, incontri, ma soprattutto tanto relax. Ne sa qualcosa la cantante Silvia Salemi, che prima di mettersi nelle mani del make up artist si è concessa un massaggio rilassante. O Manila Nazzaro, ex Miss Italia, foggiana ma trapiantata a Roma da anni, che come può stacca la spina.



Tra i volti noti presenti all’incontro con il benessere, anche la conduttrice Carolina Rey, le attrici Ester Vinci e Francesca Ceci ed Eleonora Puglia, compagna di Jago Garcia, star de “Il Segreto”. All’appello non sono mancati gli uomini, sempre più attenti al mondo beauty. Presenti - e bellissimi, per restare in tema - l’attore Graziano Scarabicchi, al cinema in queste settimane con il film “Uno di famiglia”, lo speaker di Rds Claudio Guerrini, Beppe Convertini, e il campione di nuoto Luca Marin, impeccabile in total black.

© RIPRODUZIONE RISERVATA