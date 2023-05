Carolina Rey, età, compagno, instagram, malattia: chi è la conduttrice del concerto "Con il Cuore - Nel Nome di Francesco"

Occhi azzurri, capelli biondi e sorriso smagliante. Si presenta così Carolina Rey, la giovane attrice e conduttrice romana che questa sera affiancherà come inviata Carlo Conti, per seguire il concerto "Con il Cuore - Nel Nome di Francesco", la tradizionale manifestazione musicale di beneficienza di scena al segrato della Basilica superiore di San Francesco ad Assisi. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.25.

Sul palco si alterneranno grandi nomi della musica italiana come Fiorella Mannoia, Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr Rain, e Amii Stewart. Rey sarà inviata presso alcune delle Mense Francescane presenti in Italia: racconterà l’impegno dei frati e dei volontari che ogni giorno contribuiscono a dar sostegno alle tante persone bisognose del nostro Paese. Ecco dunque chi è e cosa fa la conduttrice.