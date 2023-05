Carlo Conti chi è? Età, la morte del padre, figli, il vizio delle donne, la moglie, la passione per l'abbronzatura: il conduttore sul palco di “Con il cuore”

, torna stasera in tv , il tradizionale concerto benefico che si tiene nella meravigliosa cornice di Assisi e trasmesso in diretta su Rai 1 dalle 21.25. Alla conduzione, anche stavolta, Carlo Conti . Al suo fianco l’attrice Carolina Rey nel ruolo di inviata, che racconta l’impegno dei frati e dei volontari in numerose Mense Francescane presenti in tutta Italia.