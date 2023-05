Mr Rain chi è? Vero nome, età, depressione, fidanzata, il presunto flirt con Elisabetta Gregoraci: Mattia Balardi al concerto benefico di Assisi

Mr. Rain sul palco di Con il cuore – Nel nome di Francesco 2023. Il tradizionale concerto benefico che si tiene nella meravigliosa cornice di Assisi torna stasera in tv in diretta su Rai 1 dalle 21.25. Anche questa edizione sarà condotta da Carlo Conti. Al suo fianco l’attrice Carolina Rey nel ruolo di inviata, che racconta l’impegno dei frati e dei volontari in numerose Mense Francescane presenti in tutta Italia. L'evento ha difatti lo scopo di raccogliere fondi da destinare a diversi enti benefici che aiutano le persone in difficoltà e parte del ricavato sarà devoluto anche all'Emilia Romagna alluvionata. Tantissimi i cantanti che saliranno sul palco. Vediamo insieme chi è Mr. Rain.