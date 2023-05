Nek chi è? Età, vita privata, il tradimento (confessato) alla moglie, le figlie, l'incidente alla mano e le curiosità: il cantante al concerto di Assisi

Artista di grande successo, amatissimo soprattutto dal pubblico femminile, il cantante italiano Nek stasera in tv sarà ospite di Con il cuore–Nel nome di Francesco, il tradizionale concerto benefico che si tiene nella meravigliosa cornice di Assisi e trasmesso in diretta su Rai 1 dalle 21.25. Alla conduzione, anche stavolta, Carlo Conti. Al suo fianco l’attrice Carolina Rey nel ruolo di inviata, che racconta l’impegno dei frati e dei volontari in numerose Mense Francescane presenti in tutta Italia. Il polistrumentista, assieme a Francesco Renga, con il quale ormai fa coppia fissa. vediamo insieme chi è Nek.