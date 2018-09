Novant'Ennio da applausi: Morricone festeggia il compleanno con l'orchestra di Santa Cecilia

Ennio Morricone compie novant’anni, e l’Accademia di Santa Cecilia lo omaggia con un concerto speciale: “Novant’ Ennio”. A salire sul podio, tra lo scroscio prolungato del pubblico accorso all’Auditorium Parco della Musica, lo stesso maestro, che ha diretto “La Bibbia” per coro e orchestra - brano che sarebbe dovuto entrare nella colonna sonora dell’omonimo film con John Huston - e “La Leggenda del Pianista sull’Oceano”, due dei tre brani in programma firmati da Morricone. Il terzo, “Sicilo e altri frammenti”, è stato diretto da Carlo Rizzari, che insieme a Nicola Piovani ha accompagnato il maestro durante il corso di tutto il concerto alternandosi alla direzione dell’orchestra e del coro di Santa Cecilia.



Ad accorrere all’evento organizzato dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per celebrare il genetliaco del compositore, le due più alte cariche dello Stato: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - insieme alla figlia Laura - e la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Tra gli ospiti, l’imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone con la compagna Malwina Kozikowska. Tra i primi ad arrivare il giornalista Duilio Giammaria e la produttrice Marina Cicogna. Ben due presidenti della Siae, nel foyer dell’Auditorium, il neo eletto Giulio Rapetti - in arte Mogol - e Filippo Sugar, insieme alla madre Caterina Caselli. Il vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’Accademia di Santa Cecilia Gianni Letta e la moglie Maddalena, Giovanni Malagò.



Un lungo abbraccio ha coinvolto l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e Pippo Baudo. Ancora, Dario Franceschini e Michela Di Biase, il presidente dell’Accademia Michele Dall’Ongaro e il vicesindaco di Roma Luca Bergamo. Trafelati, per non perdersi neanche un momento del concerto, Luca Cordero di Montezemolo e Barbara Palombelli.

