Miss Italia America, la serata d'apertura all'hotel Viu Milan di Milano

E’ stata ufficialmente presentata la nuova edizione di Miss Italia America, che ufficialmente ripartirà da Miami Beach e si snoderà in 50 tappe su tutto il territorio a Stelle e Strisce. La finale è prevista a gennaio 2023. Nell’elegante cornice della terrazza dell’Hotel Viu Milan, uno dei più bei 5 stelle del capoluogo lombardo, tante star hanno affollato uno degli eventi più glamour che ha segnato l’inizio della bella stagione della città Meneghina.

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, e il dj Roberto Onofri, direttore artistico e organizzativo di Miss Italia America, hanno accolto gli ospiti in un clima di festa e ritrovata serenità dopo i mesi più difficili della pandemia.

Madrina Elisabetta Gregoraci

Madrina del galà, Elisabetta Gregoraci, la quale sarà anche presente in alcune tappe del tour di Miss Italia America, compresa la serata inaugurale e quella di chiusura. Assieme a lei, uno stuolo di primedonne dello spettacolo e della tv hanno contribuito a rendere davvero speciale questa occasione.

Red Carpet d'eccezione

Sul red carpet hanno sfilato: Zeudi Di Palma (attuale Miss Italia in carica), la ex reginetta di bellezza e attrice Gloria Zanin, e poi Emanuela Tittocchia, Lucrezia Landi, Demetra Hampton, Elena Bonzanni, la top model Dalila Krizia Mendola (responsabile moda di Miss Italia America). E artisti del calibro di due musicisti come Vittorio De Scalzi e Piero Cassano, e del maestro Vince Tempera.

Miss Italia America, le regole del concorso

Patrizia Mirigliani, visibilmente emozionata, ha dichiarato: < >.

Cambia il meccanismo di voto. A parlare è il dj Roberto Onofri, molto famoso negli states, qui in veste di direttore artistico e organizzativo di Miss Italia America: < alunne italoamericane iscritte alle varie facoltà. Una rivoluzione che rende anche più interessante e di alto profilo lo scouting delle future concorrenti >>.

Il galà d'apertura

Ad intervenire, oltre a tutti i protagonisti della serata, anche Massimo Romagnoli, già deputato eletto nella lista “Italiani all’estero”, che ha raccontato il legame saldo e vivace tra gli italiani e gli americani, e che sosterrà l’iniziativa per tutto il mondo. La cena offerta dall’Hotel Viu Milan, ha potuto contare sulla cucina dello chef Giancarlo Morelli, che per l’occasione ha proposto una scelta dei suoi piatti più caratteristici. La regia di tutto il progetto tv sarà firmata dal talento di Giuseppe Sciacca, mentre il coordinamento beauty sarà curato da Gennaro Marchese, Make-Up Internazionale (presenti anche loro alla serata).