Luiss e Peter Pan, nasce l'albero della vita contro il cancro infantile

È stato l’Orto dell’Ateneo in viale Romania, primo community garden universitario italiano, ieri, il teatro dell’evento con cui la Luiss Guido Carli ha aderito alla campagna “Diamo radici alla speranza, pianta un melograno” nella XVIII Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile.



L’università, con l’associazione Peter Pan Onlus, ha piantato un melograno appunto come simbolo della lotta contro il Cancro infantile. «L’attenzione e la cura per ciò che ci circonda, le persone con cui entriamo in contatto e l’ambiente in cui viviamo sono i valori alla base della missione formativa della nostra Università - dice Giovanni Lo Storto, Direttore Generale Luiss - In un’epoca di cambiamenti così impattanti, sono questi gli strumenti che rafforzano la consapevolezza di sé e degli altri, per una società più sensibile e attenta». Alla cerimonia, l’annuncio di un nuovo Geek café, i corsi di innovazione sociale dell’ateneo, incentrato, in collaborazione con Peter Pan Onlus, sullo sviluppo di idee di servizi, prodotti e modelli che rispondano a bisogni sociali nell’ambito di onco-ematologia pediatrica. Sono intervenuti anche Gian Paolo Montini, direttore generale Peter Pan, e Giovanna Leo, una della Madri Fondatrici dell’Associazione.

Ultimo aggiornamento: 09:46

