L'Alcli partecipa alla campagna nazionale di sensibilizzazione sul cancro infantile “Accendi d’Oro, Accendi la Speranza”

Sabato 18 Settembre 2021, 21:22

RIETI - Torna la campagna nazionale di sensibilizzazione “Accendi d’Oro, accendi la speranza”, promossa da Fiagop (Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica).



Dal 20 al 26 settembre parte infatti l'iniziativa nell’ambito del Settembre d’oro dell’Oncomatologia pediatrica, mese internazionale di sensibilizzazione sul Cancro Pediatrico, un evento che ha lo scopo di accendere l’attenzione sull'impatto del cancro dei bambini e degli adolescenti e sulle loro famiglie.



Sono tre le iniziative promosse dalla federazione su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le sue federate: monumenti e punti iconici risplenderanno di luce dorata, donazione di sangue e di emocomponenti presso i centri trasfusionali, la prima edizione della corsa “Io Corro per Loro” per finanziare il bando di ricerca europeo “Fight Kids Cancer”.

Per informazioni e adesioni: www.accendidoro.it



In questi giorni si stanno dunque mobilitando centinaia di associazioni di genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori e leucemie, riunite nella rete Childhood Cancer International - CCI, per realizzare in tutto il mondo, attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni sui tumori in fascia pediatrica.

In Italia la CCI è rappresentata dalla FIAGOP, Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica, che ne è socio fondatore.



Anche la città di Rieti in contemporanea con moltissime città italiane aderisce all'iniziativa grazie all'ALCLI Giorgio e Silvia che da molti anni scende al fianco della FIAGOP per una maggiore sensibilizzazione sul cancro infantile, in particolare per incentivare un aumento dei finanziamenti alla ricerca, terapie più adatte e più mirate ai bambini e, in ultima analisi, un miglioramento nei risultati di cura dei bambini con diagnosi di cancro pediatrico.



La campagna “Accendi d’Oro, accendi la speranza” farà risplendere di luce dorata templi, chiese, ponti, fontane e castelli e la Casa di Accoglienza dell'ALCLI lungo la via Terminillese, la Casa di tutta la città, che grazie ai volontari dell'associazione si illuminerà il 24 settembre alle ore 20 per richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sui problemi e le necessità dell’oncoematologia pediatrica, un colore che ci ricorda quanto siano preziosi i bambini e gli adolescenti colpiti dal cancro, la principale causa di morte per malattia nei bambini.

Ogni giorno ci sono quasi 700 nuovi casi di cancro infantile in tutto il mondo. In Europa, 35.000 casi ogni anno. In Italia, circa 2.400. Di questi, l’80% guarirà; il 20% non supererà la malattia. In Europa muoiono ogni anno circa 6.000 bambini.



“ Abbiamo il dovere il aderire a questa giornata - dichiara il Presidente dell'associazione reatina ALCLI Giorgio e Silvia, Santina Proietti – siamo nati per sostenere i bambini malati di tumore e la nostra battaglia da oltre trent'anni non si è mai arrestata. Siamo felici di essere al fianco da alcuni anni alla Fiagop che attraverso molte iniziative, rimette i bambini al centro dell'attenzione e dell'azione dei territori. Ogni tre minuti nel mondo un bambino muore di cancro. I bambini sono il nostro futuro. Una sola morte è già troppo. Per noi quest'anno illuminare la Casa di Accoglienza, significa mandare un messaggio di speranza e di vicinanza a tutti i nostri malati”.

Il Consiglio direttivo ha deciso di accendere la luce dorata sulla Casa il 24 settembre, giorno in cui dieci anni fa nel 2011 la struttura è stata inaugurata.



L'ALCLI seguendo le indicazioni della FIAGOP invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare alle cerimonie d’illuminazione dei monumenti, e a dotarsi di un Nastrino dorato, simbolo dell’oncoematologia pediatrica, con cui scattare una foto da condividere sui social scegliendo uno degli hashtag dedicati all’iniziativa:

#Accendidoro #Accendilasperanza #unasaccadibene #IoCorroperLoro2021 #IoCorroconFiagop, per esprimere vicinanza, riconoscere apertamente il coraggio, la forza e la resilienza dei bambini e degli adolescenti impegnati a combattere il cancro, esprimere solidarietà ai loro fratelli, all’intera famiglia, perché “quando si ammala un bambino, tutta la famiglia si ammala con lui”.



A differenza di altri nastri di sensibilizzazione, che simboleggiano una specifica malattia, il Nastrino dorato rappresenta decine e decine di tipi di cancro infantile, per molti dei quali, nonostante i passi in avanti della ricerca clinica negli ultimi decenni, purtroppo una cura non esiste ancora.



2) “Ti voglio una sacca di bene”: questa iniziativa è dedicata alla donazione di sangue, plasma, piastrine, e alla donazione di midollo osseo. Grazie alla preziosa collaborazione con l’AVIS di Rieti, l’ALCLI invita tutti a recarsi presso il centro trasfusionale e a scattarsi un selfie nel corso della donazione per poi condividerlo sul suo social preferito, utilizzando gli hashtag: #unasaccadibene #iodono #iostoconfiagop. L’iniziativa ha l’obiettivo di donare in particolare per l’oncoematologia pediatrica: il sangue è un dono prezioso nei momenti più difficili delle terapie ematoncologiche.



3) IOCORROPERLORO2021: l’ALCLI ha già aderito facendo una donazione a sostegno della corsa solidale.