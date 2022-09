Ismael Cruz e il cast de “Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del potere”: «L’importanza della rappresentazione passa anche attraverso il fantasy»

Venerdì 2 Settembre 2022, 15:39

Arriva su Prime Video dal 2 settembre “Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del potere” colossale adattamento della seconda era delle storie narrate nella Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien. Ambientato mille anni prima delle vicende narrate nelle due trilogie cinematografiche di Peter Jackson (Il Signore degli anelli e Lo Hobbit) la serie sposta l’attenzione sull’inclusione, e su quanto sia fondamentale non farsi abbattere dalle proprie paure. Ne ha parlato con noi anche Ismael Cruz, criticato per la scelta di rappresentare un elfo nella Terra di Mezzo. Il post che ha rilasciato a riguardo è commovente, ed è anche segno che le cose stanno, finalmente, cambiando: «Penso che la rappresentazione sia fondamentale, e fortunatamente ci troviamo in un'epoca diversa e che ci sono persone meritevoli, con grandi capacità e talento, che sono arrivate fino a qui e siamo felici di avere ora una piattaforma per mostrarlo al mondo» . (Servizio a cura di Eva Carducci)