Roma, miglior ristorante in “mobility”: Heinz Beck premiato a Fiumicino

«Mangiare sano, con piatti che danno forti emozioni», dice lo chef stellato Heinz Beck dopo la consegna del prestigioso premio “The world’s best restaurant selection” de “La Liste”, guida internazionale dell’alta cucina, all’imbarco E del Leonardo da Vinci di Fiumicino. Con questo riconoscimento nella categoria “Mobility” (Aeroporti-porti-stazioni), l’attività “Attimi by Heinz Beck” conquista lo scettro mondiale prevalendo su 16 mila ristoranti di 165 nazioni. Premiato anche lo stellato collega francese Gilles Goujon. L’attestato ad “Attimi” premia le scelte degli Aeroporti di Roma che hanno puntato sulla creatività dello chef: “un menu a tempo” allo scalo da 30 e 60 minuti in attesa di imbarcarsi. «Avere cura dei passeggeri per noi è una missione – spiega l’ad di Aeroporti, Ugo De Carolis – oltre allo shopping ora gusteranno cibo di grande qualità».