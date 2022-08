Ennio Morricone, Taormina sogna con il "tribute" di Filippo Arlia

Mercoledì 3 Agosto 2022, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 14:55

Due ore di concerto di rara bellezza in una cornice unica come quella del teatro greco di Taormina. Filippo Arlia ha scavato nel repertorio di Ennio Morricone proponendo 18 temi del grande compositore romano da Il mio nome è nessuno a Per qualche dollaro in più e lo ha fatto con naturalezza e precisione sorprendenti. Il 33enne direttore d'orchestra (e pianista) cosentino non a caso è considerato come una delle fgure energenti in Europa. La Filarmonica di Calabria, orchestra brillante quanto giovane, sembra esaltarsi tra i vari generi del compositore romano e il coro lirico siciliano diretto da Francesco Costa offre ulteriore ritmo alla narrazione. Ne viene fuori un mix accattivante con il pubblico che viene guidato all'opera di Morricone anche grazie all'attrice Valeria Contadino che recita poesie e brani brevi. Il percorso fa capire una volta di più l'importanza nella storia della musica del conpositore romano, autore di melodie uniche sin dagli anni 60.

Le colonne sonore di Ennio Morricone

L'epopea western introduce il concerto e non a caso lo chiude. Da C'era una volta il West a Il buono, il brutto e il cattivo si comprende come l'osmosi tra film e musica sia inscindibile al punto che è impossibile immaginare un western senza l'ambientazione realizzata da Morricone e Sergio Leone. Arlia qui forse si supera facendo letteralmente parlare trombe e fiati che, il gioco di parole è inevitabile, il fiato lo tolgono. Gli altri momenti topici sono l'incursione nel thriller - con il motivo del Cittadino al di sopra di ogni sospetto composto nel 1970 e mai vivo come oggi - e lo splendido, struggente, largo della Leggenda del pianista sull'Oceano. La sensazione qui è quella di un'orchestra che si muove in punta di archi per restituire fedelmente la profondità della trama musicale. Non si è, del resto, Ennio Morricone per caso come dimostrano i riconoscimenti di una carriera irripetibile: due Oscar, tre Golden Globe e 10 David di Donatello. Dopo due ore scrosciano gli applausi di un pubblico sempre più conquistato con il passare dei minuti. Una serata magica regalata dagli oltre quaranta tra orchestrali e coristi presenti sul palco in un posto unico al mondo come il teatro antico di Taormina. G.N.