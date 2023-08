Da Carlo Verdone a Barbara d'Urso, parata di star del cinema e della tv al "Marateale - Premio internazionale Basilicata"

Star in trasferta e notti di cinema sul mare con la 15esima edizione di “Marateale - Premio internazionale Basilicata” , kermesse dedicata alla settima arte e diretta da Nicola Timpone che, affiancato da Antonella Caramia, accoglie con il sindaco Daniele Stoppelli i numerosi personaggi dello showbiz arrivati nella splendida Maratea, cittadina della costa lucana considerata la perla del Tirreno. Sul palco si alternano, fra masterclass e talk moderati da Barbara Tarricone Hamilton al teatro en plein air dell'hotel Santavenere, le celebrità del piccolo e grande schermo premiate con l’opera “Cristo Redentore” del maestro orafo Michele Affidato. Le stelle brillano sul red carpet, sfilano Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Barbara d'Urso, che "col cuore" si concede un "caffeuccio" all'aperto accanto alla "belva" Francesca Fagnani, Edoardo Leo, Ermal Meta, Pio & Amedeo, Lino Banfi, Serena Codato e Francesco Panarella di “Mare Fuori”, il presidente di Eagle Pictures, Tarak Ben Ammar e l’ad di Minerva Pictures Gianluca Curti.

Barbara d'Urso

Foto di rito al backdrop per l'affascinante Marco Bocci, l'affezionato Rocco Papaleo, la bella Madalina Ghenea, in compagnia del fidanzato tennista Grigor Dimitrov, seguita da Silvia Salemi, Richard Roxburgh, Silvia Colloca, Ronn Moss. Non hanno perso l’appuntamento estivo Ema Stokholma, Roberto Ciufoli, Benedetta Paravia, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Tantissimi gli award, anche per i nuovi talenti tra i quali Pasquale Risiti, Francesco Pellegrino, Eugenio Ricciardi e Reyson Grumelli, che sarà nel cast di “Nonna ci produce un film”. Madrine d'eccezione Nicole Cianfarelli e Stephanie Bellarte, alla conduzione Daria Luppino lascia il testimone a Roberta Giarrusso ed Eva Immediato nelle diverse serate.

Giancarlo Giannini

Selfie per Instagram e fan in delirio che aspettano i loro idoli all'ora del photocall.

Immancabili le proiezioni di lungometraggi e serie come “Eppure cadiamo felici” con la produttrice Verdiana Bixio di Publispei raggiunta dagli interpreti Gaja Masciale e Matteo Branciamore, l’horror “Hai mai avuto paura” di Ambra Principato con gli attori Mirko Frezza e David Coco, le pellicole “Una preghiera per Giuda”, con Tony Sperandeo, Emilio Franchini, Jane Alexander, Bruno Bilotta e il regista Massimo Paolucci, e “Le ragazze non piangono” di Andrea Zulianic, il cortometraggio “Amici per sempre” di Christian Marazziti con Morena Gentile e Dario Bandiera.

Edoardo Leo

In sinergia con l'amministrazione comunale, al via l’iniziativa “The way of glory - Le impronte degli artisti più amati" realizzata dalla scultrice Antonietta Guarino. Tra gli ospiti Paolo Del Brocco, ad Rai Cinema, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction con Vincenzo Ferrera, l'imprenditore Gianluca Mech, lo scrittore e showrunner televisivo Dimitri Cocciuti e Giacomo Vitali. Da Faenza, il 20enne Luca Di Sessa vince la seconda edizione di “Young Blood”, primo contest sul mestiere attoriale rivolto agli emergenti, grazie alla giuria formata da Paolo Strippoli, Lorenzo Richelmy, Rosabell Laurenti Sellers, la produttrice Annamaria Morelli e la casting director Barbara Giordani. Largo all’universo social insieme ai creator di "Stardust House", academy specializzata nelle arti dello spettacolo.