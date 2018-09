Con Clarissa e Valeria Castel Romano è fashion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pomeriggio da shopping anche a quattrozampe. A Castel Romano Designer Outlet quella di ieri è stata una giornata speciale grazie al Fashion Festival, evento dedicato al pubblico con ottantotto negozi aderenti e pronti ad offrire super offerte scontate delle varie icone della moda. Modelle per l’intera giornata le due bellissime fashion blogger, Clarissa Marchese e Valeria Bigella, che hanno sfilato in lungo e in largo per il gremitissimo centro mostrando, di volta in volta, abiti esclusivi e coloratissimi adatti ad ogni occasione e per tutti i gusti. Ma la giornata è proseguita anche con un evento per gli amanti degli animali, ovvero il Dog Training Show che, a partire da domani e per cinque domeniche, permetterà di partecipare gratuitamente con i propri cuccioli ad una serie di lezioni di agility e obedience per imparare a convivere nel modo migliore sotto lo sguardo attento di addestratori qualificati.