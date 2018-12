Da Virginia Raffaele ad Alessandro Gassman, tanti applausi per Carta Straccia

E' in scena fino al 9 dicembre all'OffOff Theatre, il piccolo laboratorio artigianale di carta descritto da Pino Strabioli e Sabrina Knaflitz in Carta Straccia, spettacolo scritto da Mario Gelardi e che i due interpretano insieme al giovane Barnaba Bonafaccia. Un'occasione unica quella di vedere insieme una coppia inedita come Strabioli-Knaflitz, che non potevano perdersi le grandi amiche Piera Degli Esposti, Virginia Raffaele giunta anzitempo per i consueti gesti di rito prima di andare in scena e Syria, con cui di recente Pino ha omaggiato Gabriella Ferri con un recital dedicato alla cantastorie romana.



Ultimo aggiornamento: 17:11

Un momento di leggerezza e disincanto, vissuto con ironia dalla coppia Sabrina-Knaflitz, chiusa tra le mura della propria quotidianità e che vive le proprie giornate scandite dalle canzoni di. E' ile Carta Straccia racconta di un vento rivoluzionario che sbatte sulle finestre del laboratorio, ma che non entra mai a far danni, fino a che da memoria palazzeschiana,. Un giovane adone da palcoscenico (Bonafaccia) che irrompe nella normalità dei due zii e li riporta nel presente, dove a sorprenderli c'è proprio la rivoluzione sessantottina. Un'ora di divertissement, voluto e apprezzato dal direttore artistico Silvano Spada, che nei primi giorni di repliche ha accolto con piacere i tanti ospiti e amici giunti per applaudire gli attori in scena: dache si congratula con la moglie per la nuova avventura teatrale, passando per la coppia. Giungono anche, seguiti dalleattrici e doppiatrici. E poi ancorainsieme alla coppia. Il direttore di Rai3, che fresco di conferma, riceve i complimenti di Pino dal palco al termine dello spettacolo. E ancora, il giornalistainsieme al creativo, con di seguito. Le attricicon il suo inseparabile Lupin, il conduttoree poiinsieme a. I giovani attoricon i registi, seguiti dal produttoreche si congratula con Barnaba. Nella serata inaugurale, prima dello spettacolo, il direttore Spada saluta anche l'attore