Armando Trovajoli, l'omaggio della Festa del Cinema al grande compositore

Martedì 10 Ottobre 2023, 11:55

La diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma dedica un speciale tributo a Armando Trovajoli, celebre compositore di musiche per il cinema. In occasione del decimo anniversario dalla sua scomparsa, il 29 ottobre verrà proiettato il capolavoro "Matrimonio all'italiana" di Vittorio De Sica, con la colonna sonora del Maestro Trovajoli. L'evento includerà omaggi musicali di Stefano Bollani e Valentina Cenni, prima della proiezione. La Festa del Cinema celebra anche altre icone musicali come Shigeru Umebayashi, Maria Callas, Sting, U2, Zucchero, Giorgio Gaber, Renato Zero, Dave Stewart, Fela Kuti e Francisco Tenório Júnior.