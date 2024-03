8 marzo, Giornata Internazionale della Donna: concerto gratutio di Noemi al LAZIOSound Festival

Mercoledì 6 Marzo 2024, 09:29

La capitale si prepara a festeggiare la Giornata Internazionale della donna con un concerto gratuito all’Auditorium Conciliazione di Roma: l’8 marzo per il LAZIOSound Festival, la grande festa in musica di LAZIOSound, si esibirà infatti Noemi, con opening di Federica Carta. Prima della cantante che ha dato la voce a tanti successi italiani in 15 anni di carriera e della giovane cantautrice romana uscita dalla scuola di “Amici di Maria De Filippi”, saliranno sul palco anche Guidobaldi e Lorenzo Luiselli, i due vincitori del contest musicale promosso dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e realizzato in collaborazione con LAZIOcrea per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio. Foto via Ufficio Stampa/Shutterstock - Musica: Korben



Leggi anche: -- I CONVERESSIONS, VINCITORI DELLA CATEGORIA 'JAZZOLOGY' DI LAZIOSOUND, ESCONO COL SINGOLO "STAY"