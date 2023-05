Sai che gli Antichi Romani seppellivano i fulmini? Ecco come ci riuscivano

Lunedì 29 Maggio 2023, 12:41

Il popolo romano da sempre si è rivelato al primo posto per i primati e invenzioni anche se non sono mancate loro abitudini e tradizioni insolite. Credenze, riti e miti fanno parte della loro storia e tra le varie vi è il “fulgur conditium”, una pratica con la quale seppellivano i fulmini. Scagliare fulmini, dunque, significava per gli antichi, comunicare con gli dei: era attraverso questi che le divinità esprimevano i loro sentimenti negativi nei riguardi dell’uomo, quindi il disappunto ad alcune loro azioni ritenute scorrette, ma anche l’ira, la collera e l’avversità. Fulmini, saette e lampi diventavano allora segni di qualcosa, persino di qualcosa che sarebbe accaduto di lì a breve, assumendo un vero e proprio valore premonitore. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: -- Sai che nell'Antica Roma c'era il 'diritto del bacio'? Un gesto tutt'altro che affettuoso. Ecco in cosa consisteva