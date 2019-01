Abramovic: chiude a Firenze la mostra dei record con più di 145 mila spettatori

Lunghe code di visitatori a Palazzo Strozzi a Firenze domenica 20 per l'ultimo giorno dell'apertura al pubblico della mostra “ Marina Abramovic. The Cleaner ” . Un copione che, spiega dalla Fondazione Strozzi, si era ripetuto anche nei giorni scorsi.



Secondo un bilancio al 7 gennaio la mostra, in poco più di tre mesi aveva attirato 145mila visitatori. L'esposizione ha raccolto oltre 100 opere dell'Abramovic, offrendo una panoramica sui lavori più famosi della sua carriera, dagli anni Sessanta agli anni Duemila, attraverso video, fotografie, dipinti, oggetti, installazioni e re-performance dal vivo di celebri lavori dell'artista serba eseguiti da un gruppo di performer selezionati e formati per la mostra. © RIPRODUZIONE RISERVATA